Ｗ杯に出場している日本代表は１７日、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビル近郊で練習を再開した。練習前に、主将のＤＦ板倉滉（２９）＝アヤックス＝を中心に、出場した過去７大会で１勝３分け３敗と鬼門となっているＷ杯の１次リーグ第２戦に向けて、選手ミーティングを実施。提案したＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝が約５分間の“独演会”でチームを引き締め、再び結束力を強めた。ナッシュビルでの早朝、主将の