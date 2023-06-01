「ドジャース５−４レイズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスでのレイズ戦に先発し、６回４失点で７勝目（２敗）を挙げた。疲労軽減のため、当初は投手に専念する予定だったが、ロバーツ監督は六回の攻撃でＤＨを解除し、同投手を代打で起用する奇策を敢行。本拠地は騒然となった。チームは同一カード３連勝で貯金を今季最多の２１に伸ばした。６回を投げ切った大谷がバットを手に打