FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会7日目の17日は1次リーグ4試合が行われ、K組のポルトガルはコンゴと1―1の引き分けに終わった。メッシに並ぶ史上2人目の6大会連続出場を果たしたFWクリスティアーノ・ロナウド（41）はフル出場も低調なパフォーマンスで不発。L組のイングランドはFWハリー・ケーン（32）の2得点で前回大会3位のクロアチアに4―2で競り勝った。メッシと並び長年、世界のサッカー界をけん引してきた面影はなか