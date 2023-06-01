◇W杯北中米大会1次リーグL組 クロアチア2―4イングランド（2026年6月17日ダラス）クロアチアの司令塔モドリッチ主将が初戦でつまずいた。前半9分のCK守備でこぼれ球をクリアしようと右足を振ると、死角から飛び込んできた相手に当たってPKを献上。「不注意だった」と悔やんだプレーが相手の先制点につながった。2度リードを許しても前半は2度追いついたが、後半早々に勝ち越されると「3失点目が致命的だった。もう一度