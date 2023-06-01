19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比810円高の7万2050円と急騰。日経平均株価の現物終値7万1053.49円に対しては996.51円高。出来高は1万1964枚となっている。 TOPIX先物期近は4105.5ポイントと前日比29.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は37.32ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 72050