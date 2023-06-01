コートジボワール代表FWエリー・ワイがドイツ戦の遠征メンバーから外れるコートジボワール代表FWエリー・ワイが、不正賭博（スポットフィキシング）に関与した疑いで捜査を受けている影響により、カナダのビザ発給が認められなかった。現地時間6月18日、同国サッカー連盟（FIF）が発表した内容を米スポーツメディア「ESPN」が報じている。これにより、ワイはトロントで行われる次戦のワールドカップ（W杯）ドイツ代表戦に帯同で