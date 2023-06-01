カボベルデのGKボジニャの母親に米国のビザが発給される見通しになったと、民主党のジェフリーズ下院院内総務が17日に発表した。米国は入国規制の一環でカボベルデなどからのビザ申請に保証金最大1万5000ドル（約240万円）を課し、ボジニャは好守連発で引き分けに持ち込んだ15日のスペイン戦後に、母は保証金の問題で応援に来られなかったと説明していた。ジェフリーズ氏は「どんな母親も自分の子が歴史をつくる瞬間を見逃すべ