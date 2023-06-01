【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田直樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会日本代表の久保建英（レアル・ソシエダード）が、２０日（日本時間２１日）にメキシコ・モンテレイで行われる１次リーグ第２戦・チュニジア戦を欠場することが決まった。日本協会の広報担当者が１８日、「（チームとともに）モンテレイには移動しない」と明らかにした。練習拠点の米ナッシュビルでリハビリを続けるという。久保は１