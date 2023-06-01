お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、18日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜深1：00）に出演。ナイナイ歌謡祭では毎年「POISON 〜言いたい事も言えないこんな世の中は〜」を歌い上げているが、同曲を歌っている反町隆史と歴史的な初会話を果たしたことを明かした。【写真】いつもと違う！矢部の睡眠のため『ナイナイANN』スタジオも暗めに岡村は「ワールドカップで盛り