気象台は、19日午前1時48分に、レベル３大雨警報を霧島市に発表しました。薩摩地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■鹿児島市●レベル２大雨注意報■霧島市●レベル３大雨警報【発表】■姶良市●レベル２大雨注意報■屋久島町●レベル２大雨注意報