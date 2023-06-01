ブラジル・サッカー連盟は18日、FIFAワールドカップ（W杯）同国代表のFWネイマール（34）がハイチとの1次リーグC組第2戦（19日、日本時間20日）に臨むチームに同行しないと発表した。チームは試合会場のフィラデルフィアへ移動したが、ネイマールはニュージャージー州のベースキャンプ地に残留。「ホテルとトレーニングセンターの施設を利用する予定」だという。ネイマールはW杯でブラジル代表にサプライズ復帰したものの、5