ドジャースは本拠地にオリオールズを迎える3連戦の先発投手が発表され、佐々木が19日（日本時間20日）の初戦に決まった。この日はキャッチボールなど軽めのメニューをこなした右腕は4勝目を狙う。20日（同21日）の第2戦で登板することが決まった山本はブルペン入り。8勝目に向け、スプリット、スライダーなど変化球を交え23球を投げ込んだ。