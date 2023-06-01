◇ナ・リーグカブス8―6ロッキーズ（2026年6月17日シカゴ）カブスの鈴木が2試合連続のマルチ安打で勝利に貢献した。2回に5点を先取した後、なお1死一塁で内角速球を引っ張り、左翼へ適時二塁打。「序盤から大量点を取れたので投手も楽に投げられたと思う」と一挙7得点の猛攻に納得の表情だった。4回には外角の変化球を右前へ。13日に右膝を痛めながらも欠場したのは1試合のみで、指名打者として復帰後は3試合で10打数4