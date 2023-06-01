MLBオールスター前日恒例の本塁打競争のルールが変更されると17日（日本時間18日）、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。持ち時間内での本数を競う現行方式からスイング数での本数を競うルールへと変更される。参加者8人は従来通りで1回戦は20スイング、準決勝以降は15スイングが与えられ、各ラウンドとも最後のスイングで本塁打を放つと、アウト（本塁打以外）になるまでスイングを続けることができる。現