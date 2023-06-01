日本代表は１８日（日本時間１９日）、チュニジアとの北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）に向けてベースキャンプ地の米国・ナッシュビルでトレーニングを行った。報道陣には冒頭１５分が公開された中、１４日のオランダ戦で左ヒザを負傷したＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）は前日１７日に続いて姿を見せなかった。ホテルで治療とリハビリを続けている。日本サッカー協会による