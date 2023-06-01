アメリカのトランプ大統領は18日、イランとの戦闘終結に向けた、全14項目の覚書に正式に署名しました。トランプ氏は成果を強調していますが…。覚書の内容については“イラン寄り”という見方も広がっています。それでも、署名に至った背景とは。談笑しながら宮殿を出た両首脳は、迎えの車の前で立ち止まり、別れを惜しみました。ただ、詰めかけた記者たちの関心は、別のところにあります。トランプ大統領「（Q.覚書に署名は？）今