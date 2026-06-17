北中米ワールドカップを戦う日本代表は18日、グループリーグ第2戦チュニジア戦(20日、モンテレイ)に向け、ナッシュビルのベースキャンプ地で調整した。14日のオランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英(ソシエダ)が引き続き欠席。冒頭約15分間が報道陣に公開され、17日は別メニュー調整だったFW上田綺世(フェイエノールト)が合流した。日本代表は14日のオランダ戦を終えた後、15日はオランダ戦でベンチスタートだった選手がU-19日