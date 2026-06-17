北中米W杯初戦のオランダ戦で左膝を負傷した日本代表MF久保建英(ソシエダ)は第2戦チュニジア戦に帯同せず、メンバー外となることが決まった。現地時間18日、日本サッカー協会(JFA)の広報担当者が明らかにした。久保は14日に行われたオランダ戦に先発し、後半途中の接触プレーで左膝を負傷。そのまま途中交代していた。15日にテネシー州内の病院でMRI検査を受け、チームを離脱しないことが決まったが、その後も練習場には姿を見