【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会日本代表の久保建英（レアル・ソシエダード）が20日（日本時間21日）にメキシコのモンテレイで行われるチュニジアとの1次リーグF組第2戦を欠場することが決まった。