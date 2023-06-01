お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が、18日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜深1：00）に出演。現地での取材を行っていた矢部が、森保一監督の“行動”に感激したことを明かした。【写真】世界から称賛！日本代表、オランダ戦後のロッカールーム矢部は「ありがたいことに現場行ったら、みんな声かけてくれて。前日練習の後に、監督さんの会見があったんですね。その時も