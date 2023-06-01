◇ア・リーグレッドソックス−ブルージェイズ（2026年6月18日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が18日（日本時間19日）、本拠地でのブルージェイズ戦で4戦ぶりにスタメンから外れた。ブルージェイズは岡本和真内野手（29）が「7番・三塁」で先発出場する。吉田は、前日同戦に「6番・DH」で先発出場も、1安打で迎えた0-2の5回2死満塁第3打席で代打を送られていた。試合は0-3で敗れ、試合後にトレーシー監督