◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表のMF久保建英（Rソシエダード）が1次リーグ第2戦のチュニジア戦（20日、日本時間21日）を欠場することが決まった。試合会場のメキシコ・モンテレイに向かうチームに同行せず、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルでリハビリを続けると、日本協会の広報担当者が18日（同19日）に発表した。久保は日本がオランダと2―2で引き分けた14日（同15日）の初戦で、