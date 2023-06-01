外国為替市場の円相場で先ほど一時、1ドル＝161円台を付けました。2024年7月以来、およそ1年11か月ぶりの円安ドル高水準です。17日にアメリカの連邦準備制度理事会が利上げに前向きな姿勢を示し、日米の金利差が拡大するとの思惑などから、円を売ってドルを買う動きが進みました。