プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アジのオーブンパン粉焼き」 「常備菜に！マカロニサラダ by保田 美幸さん」 「ジャガバターコーン」 の全3品。 メインはアジのオーブンパン粉焼き。副菜はどこか懐かしい味のマカロニサラダとジャガコーン。【主菜】アジのオーブンパン粉焼き 一緒に焼いたトマトがソースのようにアジとよく合います。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：