AI時代を見据え、新たに誕生する未来の職業を提案です。18日から東京・港区の高輪ゲートウェイシティで開催されている展示会「まだ存在しない未来の職業展 2045」。展示されているのは、まだ存在しない未来の職業です。皮膚に住む微生物や菌のバランスを分析することで、最適なスキンケアを選択する“美肌菌剤師”に、電子繊維を使った服を身にまとい、歩くだけで効果的な広告を配信する“アドウォーカー”など50種の職業が紹介さ