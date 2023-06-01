J1清水FW高橋利樹（28）が、J2鳥栖に移籍することが18日までに分かった。関係者によると近日中にも正式発表される見通しで、移籍金は約7000万円だという。高橋利は昨年7月に浦和から加入。推進力を生かした突破やポストプレーを武器に、昨季はリーグ14試合5得点と存在感を示した。一方、吉田孝行監督体制となった今季の百年構想リーグでは序盤から途中出場が続き、終盤には先発機会も増えたが、15試合無得点と結果も定位置もつ