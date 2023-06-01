川崎Fがブラジル2部ビラノバのDFペドロ・ロマーノ（25）と同1部ボタフォゴのFWカイケ（19）の獲得が決定的となっていることが18日までに分かった。複数の関係者が明かした。カイケは期限付き移籍の見通しだ。1メートル90の上背に強固なフィジカルを誇るセンターバックのロマーノは、今季リーグ戦7試合に出場。空中戦と対人守備で強さを発揮し、さらに右足からの高精度ロングフィードも兼備する。カイケは19歳で今季は期限付