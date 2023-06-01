◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は18日（日本時間19日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで、1次リーグF組2戦目のチュニジア戦（20日、同21日）へ向けて練習を行った。前日は疲労を考慮して別メニュー調整だったFW上田綺世（フェイエノールト）が全体練習に参加。14日のオランダ戦で左膝を負傷し、チュニジア戦出場が絶望的なMF久保建英（Rソシエダード）は練習を欠席した。日本代