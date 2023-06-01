● 今日は2026年6月19日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。☆今日の12星座占い・注目ポイント☆2026年6月19日の12星座占いでは、かに座が総合運1位。努力が報われたり、望んでいた以上の結果が出たりと、飛び上がるほど嬉しいことがあるかも。2位はいて座、3位はしし座。また、星5つ