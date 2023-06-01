スウェーデン戦も欠場が濃厚日本代表MF久保建英が6月18日、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ（GS）第2戦チュニジア戦(20日／メキシコ・モンテレイ)を欠場することが決まった。オランダ戦で左膝を負傷した影響で、この日行われたベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルでの練習を回避。JFA関係者は「メキシコに移動するチームには帯同しない」と明かした。久保はオランダ戦で後半30分に相手との接触で左膝を痛め