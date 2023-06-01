【ナッシュビル（米テネシー州）１８日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に向け、ベースキャンプ地で大部分を非公開にした練習をスタートした。左膝に負傷を抱えるＭＦ久保建英は練習場に姿を見せず、２日連続でトレーニングを欠席。その後、チーム広報は、チュニジア戦の開催地メキシコ・モンテレイには帯同しないと発表した。久保の負傷について協会側