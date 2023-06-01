18日夜、東京・新宿区の西武新宿駅で、男性が男に液体のようなものをかけられ、病院に搬送されました。男性は軽傷です。警視庁などによりますと18日午後7時ごろ、西武新宿駅構内で「催涙スプレーをかけられた」と110番通報がありました。31歳の男性が駅で男とトラブルになり、液体のようなものを顔にかけられたということで、病院に搬送されましたが、意識はあり軽傷だということです。2人は初対面とみられ、トラブルの内容はわか