夏の訪れとともに、ブルガリ ドルチから季節限定のスイーツコレクションが登場します。2026年夏は、イタリアの太陽を感じるアプリコットや白桃、レモン、ミント、バジルを取り入れた華やかなラインアップ。メートルショコラティエ ジャンルカ・フスト氏によるチョコレート・ジェムズをはじめ、日本の職人たちが丁寧に仕上げたトルティーノやタヴォレッタまで、果実とハーブの魅力が詰まった特別な味