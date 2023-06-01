【ニューヨーク＝木瀬武】１８日のニューヨーク外国為替市場で円安・ドル高が進み、対ドルの円相場は一時、１ドル＝１６１円台に下落した。１６１円台をつけるのは、２０２４年７月以来、約１年１１か月ぶり。市場では日本政府・日本銀行が再び円安是正の為替介入に踏み切るとの警戒感が高まっている。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による年内の利上げ観測が強まったことを受け、日米の金利差拡大を意識した円売り・ドル買い