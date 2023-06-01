コートジボワール・サッカー連盟は18日、同国代表FWエリエ・ワヒ（23）がカナダへの入国を拒否されたため、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグE組第2戦のドイツ戦（20日、トロント）を欠場すると発表した。「カナダへの入国に必要な行政上の許可を得られなかった」としている。ワヒはコートジボワールが1―0で勝った14日のエクアドルとの初戦では先発し、後半11分までプレーしていた。代表チームには残留し、W杯活動中は米国