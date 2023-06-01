ＦＩＦＡワールドカップの公式インスタグラムが１８日、サッカー日本代表で今大会の日本の初ゴールを決めた中村敬斗選手を取り上げた。「９年の時を経て．．．＃ＦＩＦＡＷｏｒｌｄＣｕｐ」と記し、２０１７年のＵ-１７ワールドカップでの中村の写真と、２０２６年の今大会の写真を並べて掲載。どちらも背番号１３。この投稿には「プレースタイルにルックスも相まって、スター性が溢れてますね」「敬斗はカッコよくもなっ