選挙期間中のSNSによる偽情報の拡散などを防ぐための法案が、自民党の会議で了承されました。了承された公職選挙法などの改正案は、AIを使って作成・改変された画像や映像を投稿する際、そのことを表示するよう義務付けることが柱です。また、インターネット利用者は、候補者に関する嘘や事実をゆがめた情報で「選挙の公正を害することがないようにしなければならない」と明記しています。事業者に対しては、選挙の公正に対する悪