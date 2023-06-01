19日の外国為替市場で、円相場は一時1ドル＝161円台まで下落しました。161円台をつけるのは2024年7月以来で、約1年11か月ぶりの円安水準です。アメリカの中央銀行にあたるFRBは17日、金融政策を決定する会合で、政策金利を据え置くことを決定。また、今後の見通しについては、年内に1回の利上げを行うとの見方が示されました。これを受け、外国為替市場では日米の金利差が「今後もなかなか縮まらない」との見方が広がり、ドル買い