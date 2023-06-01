三井住友信託銀行が「定期預金」の金利を期間限定で2％以上に引き上げます。7月1日から8月31日まで、新たに500万円以上を5年物の「定期預金」に預けた個人顧客などが対象で、通常1％の金利を2％以上に優遇する取り組みを始めます。今週、日銀が政策金利を引き上げたことを受け、各銀行による預金金利の見直しが相次いでいます。