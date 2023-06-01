高市総理が中国によるレアアースなどの輸出規制に懸念を表明したことについて、中国外務省の報道官は「対立をあおるものだ」と反発しました。高市総理は、フランスで開かれていたG7＝主要7か国首脳会議で、「中国による重要鉱物の輸出規制がG7や同志国のサプライチェーンに深刻に影響を与えかねない」と懸念を示しました。これについて、中国外務省の林剣報道官は「日本はG7などの場で反中国の『小さなサークル』を作ることを常と