サイバー攻撃への備えとして、ATMやインターネットバンキングなど一部のサービスを自発的に停止する可能性に言及しました。全国銀行協会の加藤会長は、アンソロピック社の「クロード・ミュトス」など先端AIについて、「悪用されると脅威がある」として、政府と金融機関が協力して対応すべきだと警戒感をあらわにしました。