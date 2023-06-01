【Amazonセール：ペリカン】 開催期間：6月19日～7月2日23時45分 スーベレーン ブルーストライプ「M600」 【拡大画像へ】 Amazonで、ペリカンの万年筆がセール価格で販売されている。開催期間は6月19日から7月2日23時45分まで。 ペリカンはドイツの老舗高級万年筆ブランド。万年筆の王道ブランドとして、世界中で人気を博している。セールの