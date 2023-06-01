【Amazonセール：Tenwin全自動鉛筆削り】 開催期間：6月19日～6月25日23時59分 Tenwin スーパー全自動鉛筆削り(ブラック) 【拡大画像へ】 Amazonで、Tenwinの全自動鉛筆削りがセール価格で販売されている。セール期間は6月19日から6月25日23時59分まで。 対象となっているのは、上部に鉛筆を差し込むだけで削ることができるUSB充電の全自動鉛筆削