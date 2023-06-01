【Amazonセール：ベルギークラフトビール・スコットランド産シードル】 開催期間：6月19日～6月30日23時45分 【拡大画像へ】 Amazonにて、ベルギー産クラフトビールと、スコットランド産シードル各種がセール価格で販売されている。期間は6月30日23時45分まで。 セールの対象になっているのは、ベルギー産クラフトビ