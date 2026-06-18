[6.19 北中米W杯グループリーグ第2節](アトランタ)※01:00開始<出場メンバー>[チェコ]先発GK 1 マチェイ・コバージュDF 3 トマーシュ ホレシュDF 4 ロビン・フラナーチDF 7 ラディスラフ・クレイチーMF 5 ブラディミール・ツォウファルMF 8 ブラディミール・ダリダMF 12 ルカーシュ チェルフMF 18 ミハル・サディレクMF 24 アレクサンドル ソイカFW 9 アダム・フロジェクFW 10 パトリック・シック控えGK 16 インジフ・スタニ