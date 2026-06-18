タレントの田代まさしが17日にインスタグラムを更新。職務質問で尿検査を強要されたとして戸惑いを明かし、ネット上でさまざまな声を集めている。 田代は2001年、2004年、2010年、2019年に覚醒剤取締法違反で逮捕。2022年に出所後、現在はタレント活動を続けている。 高知東生、「某女優さんの薬物問題の件」の私見に反響「隠すの上手い」にネットが賛否 インスタグラムでは、「一昨日、アパリでの職員立ち会いのもと薬物