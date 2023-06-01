北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記の妹、金与正（キム・ヨジョン）氏はG7（主要7カ国首脳会議）が共同声明で北朝鮮の非核化を目指すと記したことについて「断固として拒絶する」と反発しました。フランスで開かれたG7サミットは17日、閉幕し、共同声明では北朝鮮の核やミサイル開発について懸念を示し、北朝鮮の完全な非核化を目指すことを確認しました。与正氏は18日に発表した談話で共同声明について、「G7の権限乱用に