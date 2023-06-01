ロシアの首都モスクワで18日、ウクライナによる大規模なドローン攻撃があり、ロシアメディアは軍事侵攻以来、最大規模だと伝えています。ロシア国防省はウクライナ軍のドローン555機を撃墜したと発表しました。モスクワでは製油所や集合住宅が攻撃を受け、州知事によりますと、17人が負傷しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は正当な報復だと表明しています。