Adobeは18日、Creative Cloudに作業を代行するAIアシスタント機能を導入すると発表した。利用者が「こういう仕上がりにしたい」と言葉で伝えるだけで、AIが複数のアプリをまたぎながら必要な編集を順番にこなしていく。まずはPhotoshop、Premiere、Illustrator、InDesign、Frame.ioの5アプリでベータ版の提供を始める。 参考：画像生成AIのMidjourney、医療事業に参入放射線も使わず「音と水だけで」全身を60秒でスキャ