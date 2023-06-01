【ポケモン とことこポッチャマ】 7月上旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン とことこポッチャマ」を7月上旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、「ポケットモンスター」に登場するポッチャマのギミックトイ。電池は不要で、体の横にある取っ手でゼンマイを巻くとポッチャマが前に進む。ラインナップは、「ポッチャ